Homem que descumpriu medida protetiva é preso pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul

Dando continuidade ao trabalho de repressão aos crimes contra à mulher na região do Vale do Juruá, a Polícia Civil do Acre (PCAC), prendeu na manhã desta sexta-feira, 10, um homem de 29 anos por descumprir medida protetiva de urgência imposta pela Justiça.

Tão logo souberam que o agressor estaria importunando a ex companheira, os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (Dempca) deram cumprimento a Ordem Judicial e prenderam o agressor.

Nas últimas 24 horas, três homens foram presos na cidade de Cruzeiro do Sul pela prática do crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006), que trata do descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

A pena para quem descumpre medida protetiva é de três meses a dois anos de detenção. Os presos foram conduzidos à Unidade Prisional Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Por Ascom/PCAC