Homem mora em parada de ônibus de Cruzeiro do Sul desde agosto do ano passado

Sebastião Pedrosa de Oliveira 55 anos, natural de Cruzeiro do Sul, mora em uma parada de ônibus na Avenida 25 de Agosto, uma das mais movimentadas da cidade, desde agosto do ano passado. Ele dorme no banco de ferro e tem uma cadeira, uma mesa, roupas e lençóis cobertos por um plástico. O banheiro que usa, segundo ele, é de uma casa abandonada na Avenida Mâncio Lima.

O homem conta que morou fora de Cruzeiro do Sul por 23 anos e trabalhou em Rio Branco, Porto Velho e em Manaus. Ele voltou para a terra natal em 2012 e trabalhou em algumas empresas, depois descarregando balsas e caminhões e vendendo picolé. Sebastião cita que não consegue mais trabalhar nem pagar aluguel e por isso mora desde o ano passado na parada de ônibus.

”Aqui tenho vários conhecidos e amigos que me dão comida, me ajudam e ninguém mexe comigo mas eu queria uma casa minha para morar“, relata ele contando que já tentou morar com parentes e já esteve em imóvel de aluguel social, mas não deu certo.