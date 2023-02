Homem é preso suspeito de agredir mãe e abusar da própria filha

- Publicidade -

George Gonçalves de Souza, 40, foi preso nesta sexta-feira (3) suspeito de violência doméstica contra a própria mãe e acusado de abusar da filha de 3 anos. A mãe de George foi identificada como Nilce Gonçalves dos Santos, 63. A prisão aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Nilce informou que toda vez que seu filho faz uso de bebida alcoólica e de entorpecente, começa a agredi-la com empurrões e com palavras de baixa calão

No decorrer da ocorrência, a mãe de George relatou também um possível abuso do acusado contra sua neta, também filha do infrator. A criança de 3 anos contou que toda vez que o pai bebe, ele começa a passar as mãos em suas partes íntimas. O acusado foi encontrado na residência da mãe, e em seu quarto trancado com a menor.

George recebeu voz de prisão e foi conduzido primeiro a Delegacia Especializada Em Proteçao À Criança E Ao Adolescente (Depca) e posteriormente a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). O mesmo foi apresentado para os procedimentos cabíveis sem hematomas e sem escoriações, porém sob efeito de álcool.