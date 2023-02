Homem é preso por receptação e motocicleta roubada é recuperada pela PM no Bujari

- Publicidade -

Um homem não identificado foi preso pelo crime de receptação na tarde deste sábado, 11, na BR-364, no Ramal Espinhara, km 52, mais 15 quilômetros de estrada de barro, no município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo a PM, era feito um patrulhamento no local de rotina, quando eles visualizaram vários veículos e motocicletas parados em frente a uma escola, onde estava sendo realizado um campeonato de futebol.

Os militares resolveram parar e realizar abordagens e consultar a placa dos veículos que estavam estacionados no local. Vários carros e motos foram consultados, porém, quando os policiais puxaram a placa da motocicleta CG, de cor preta, foi constatado que o veículo estava com restrição de roubo.

Rapidamente, os militares localizaram o homem que estava na motocicleta, e perguntaram a procedência da moto. Aos policiais, o rapaz informou que comprou o veículo pela quantia de 1,5 mil reais, e não sabia que era roubada.

Diante dos fatos, o homem e a moto foram encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde será ouvido pelo delegado, e deverá explicar de quem comprou a motocicleta. O homem será enquadrado por receptação, que está previsto no artigo 180 do Código Penal, e é configurado quando alguém adquire, recebe, transporta ou, ainda, oculta produto de crime, desde que tenha conhecimento disto. A pena pode variar de 1 a 4 anos e multa.

A Polícia Militar, por meio da modalidade de policiamento rural, visa coibir veículos roubados, furtos, pessoas suspeitas e trazer a sensação de segurança para a população desses ramais e comunidades, já que nas áreas rurais existem muita violência e a trafegabilidade de muitos veículos roubados ou furtados, que são encaminhados para os ramais, pelo fato de ser lugares mais longínquos, e de difícil acesso.