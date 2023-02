Homem é preso após roubos de fios em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Na manhã desta sexta-feira (3), a polícia militar prendeu em flagrante um homem, de 45 anos, que estava portando fios de cobre furtados. A PM identificou os fios após uma abordagem no bairro Cruzeirão.

Segundo o sub-comandante do 6⁰ batalhão, capitão Silva Lima, o patrulhamento estava sendo feito logo pela manhã, quando avistaram um cidadão caminhando com um volume suspeito nas costas, ao verificarem, identificaram uma quantidade de fios. Foi feito a abordagem e algumas perguntas da procedência do material, mas o criminoso não fez nenhuma declaração.

O capitão ressalta que esse problema está sendo recorrente na cidade de Cruzeiro do Sul, trazendo prejuízos para a sociedade e órgãos públicos. Esse cidadão é o primeiro a ser preso praticando esse tipo de ato.

Redação Juruá Online