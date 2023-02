Homem é ferido a golpes de terçado durante discussão com vizinho

- Publicidade -

A agressão que quase termina em morte aconteceu na manhã desta quarta-feira, 08, no bairro Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima identificada por Jurivaldo Batista, de 55 anos, discutiu com um vizinho por motivos não revelados, em um dado momento da discussão, de posse de um terçado o vizinho que não foi identificado desferiu alguns golpes no corpo de Jurivaldo, que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco onde deu entrada em estado estável.