Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena

Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel, na tarde desta quinta-feira (2), na região central de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar, havia um papel de requisição de um prêmio da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil ao lado do corpo do homem, que ainda não foi identificado oficialmente.

“Ele é morador do interior [do Paraná] e estava na capital. Ele tinha um papel de requisição de um prêmio da Mega-Sena, em torno de R$ 398 mil. Ele não chegou a sacar esse dinheiro“, disse o soldado Bazani, do 12.º Batalhão de Polícia Militar.

A causa da morte do homem não foi informada. No entanto, peritos do Instituto de Criminalística não encontraram marcas de violência no corpo dele, que foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

“A princípio, ele morreu de causa natural”, acrescentou Bazani.

Segundo apurou a Banda B, o homem estava em Curitiba devido a um tratamento médico. Familiares dele enviaram mensagens questionando se ele estava bem nesta quarta-feira (1º).

Ainda não há informações sobre qual concurso da Mega-Sena o homem teria ganhado.