Homem de 30 anos é preso por agredir e ameaçar companheira com espingarda

Um homem de 30 anos foi preso após agredir a companheira em Guararapes (SP), na noite de sábado (11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar à residência, a vítima de 28 anos relatou à corporação que, depois de uma discussão, o suspeito a empurrou no chão e começou a enforcá-la.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito também fez ameaças à companheira com uma espingarda. A equipe da corporação realizou buscas no local e encontrou o objeto.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro da cidade, onde as lesões pelo corpo dela foram confirmadas. O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Com informações G1