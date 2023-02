Homem acusado de matar o irmão se apresenta na delegacia

- Publicidade -

Acusado de matar o irmão Antônio Moreira da Silva no dia 5 de fevereiro, Raimundo Moreira da Silva, se apresentou na delegacia na última terça-feira, 7. Atragédia ocorreu no ramal do km 16, situado na BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

Segundo o delegado Aldizio da Silva informou o acusado se manteve em silêncio durante o interrogatório.

“Ele se apresentou com advogado, permaneceu em silêncio, não falou sobre a motivação. Não mostrou nenhum arrependimento. Como não foi preso em flagrante, após o interrogatório, ele foi liberado. Agora, as investigações continuam”.

Relembre o caso:

Segundo informações, a briga foi motivada pelo consumo de bebida alcoólica. A vítima teria iniciado a briga, e o acusado se defendeu com um tiro de espingarda, que tirou a vida do irmão.

Com informações A Gazeta do Acre