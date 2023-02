Grupo Leite & Gurgel começa a reformar os antigos Pague Pouco, que agora serão Mercale

- Publicidade -

O Grupo Leite & Gurgel, responsável por gorda fatia do PIB do Acre, com investimentos em postos de revenda de combustíveis, fazendas, faculdades, lojas de materiais de construção e a rede Mercale de supermercados, começa a reformar os antigos prédios do Pague Pouco em Rio Branco, adquiridos recentemente. São três lojas passando por reformas.

A previsão de inauguração de pelo menos duas das três lojas, a da Getúlio Vargas, ao lado do clube Juventus, e a da rua Leblon, é para março. Já a do Manoel Julião vai demorar um pouco mais, em decorrência da situação em que se encontra o prédio.

Segundo o diretor da rede de supermercados do Grupo, Murilo Leite, em todos será estabelecido o padrão Mercale, com diversificação de produtos e preço competitivo. Dos três, apenas o da Leblon não terá lanchonete, outra boa novidade.

