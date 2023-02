Grávida de 2º filho, mulher de Luccas Neto compara gestações: ‘Durmo menos’

- Publicidade -

Jessi Neto, mulher de Luccas Neto, irmão de Felipe Neto, está grávida do segundo filho do casal. Eles já são pais de Luke, de 2 anos, nascido em meio à pandemia da covid-19.

Em entrevista ao Gshow, a influenciadora comenta as diferenças entre ambas gestações. Como Jessi ficava a maior parte do tempo em casa e só saía para consultas médicas na primeira gestação, ela tem experiências muito diferentes.

Com a diminuição de casos e a vacinação contra a covid-19, a segunda gravidez está sendo mais tranquila, mas Jessi completa: “Apesar de dormir menos do que dormia na primeira. Estar gravida já tendo um ‘baby’ de 2 anos é bem diferente”.

Luccas Neto infectado. O influenciador do público infantil viveu momentos dramáticos no nascimento de Luke, em novembro de 2020. No “Encontro Com Fátima Bernardes”, da Globo, ele contou que foi diagnosticado com covid-19 e ficou longe do primogênito em seus primeiros 15 dias de vida.

Isolamento social. Jessi ficou preocupada com a distância entre pai e filho por saber o que Luccas perdia: “Quinze dias na vida de um recém-nascido é muita coisa. As mudanças são diárias e eu ficava muito triste sabendo que Luccas não estava vendo de pertinho o que tanto sonhamos.”

Ela também relembrou que passou por uma cesárea na época. “Um mix de sentimos! Eu chorava dia e noite de saudade do Luccas. Mas Deus é maravilhoso sempre, ficou tudo bem e depois do isolamento ficamos ainda mais grudados”.

POR FOLHAPRESS