GRANDE VITÓRIA acaba de sair: 13º salário do INSS liberado com o Calendário

Nos últimos três anos, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) liberou o 13º salário de seus aposentados e pensionistas de forma antecipada. A razão disso foi o período de pandemia que trouxe impactos negativos para muitos beneficiários.

Todavia, para este ano, a previsão é diferente. Com o controle da crise sanitária, o governo federal resolveu normalizar as datas de pagamento do abono natalino. Ainda no primeiro mês do ano, a equipe do presidente Lula adiantou a informação.

13º salário do INSS

Em seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou o Decreto 10.410, que prevê o período para o pagamento do 13º salário do INSS. O texto estabelece que o pagamento do benefício extra seja realizado em duas parcelas, sendo a primeira no mês de agosto, e a segunda em novembro.

No que se refere ao valor, o primeiro repasse deve corresponder a 50% do benefício do segurado, e o segundo o restante, considerando as deduções do Imposto de Renda caso o aposenta ou pensionistas seja contribuinte. Em suma, o decreto define que:

• O 13º salário seja pago sempre em duas parcelas;

• A primeira parcela seja para em agosto e a segunda em novembro;

• Na primeira parcela sejam pagos 50% do valor do benefício e na segunda o restante.

Calendário do 13º salário do INSS

Desse modo, veja como fica o calendário da primeira e segunda parcela do 13º salário do INSS:

1ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

2ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

PPP no Meu INSS

O aplicativo Meu INSS passou a emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), um dos documentos mais importantes para trabalhadores que são segurados do Instituto Nacional do Seguro Social.

Em suma, o PPP é uma espécie de histórico laboral, contendo todas as atividades realizadas pelos segurados no decorrer de suas vidas. Até então, apenas as empresas forneciam o PPP, mas agora ficou mais acessível.

Veja como emitir o PPP pela internet:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

1. Vá na opção “serviços”;

2. Selecione a opção “certidões, declarações e extratos”;

4. Na relação encontre PPP eletrônico e selecione;

5. Siga os demais passos indicados pela plataforma para finalizar o pedido; e

6. Baixe a versão PDF do documento.

Fonte: Notícias e Concursos