Governo vistoria reformas de prédios da Saúde em Cruzeiro do Sul

Geração de emprego e renda, atendimento de qualidade e garantia de ambiente salubre para o acolhimento de pacientes são alguns benefícios que a política estadual de reestruturação de espaços públicos assegura aos acreanos.

Em Cruzeiro do Sul, segunda cidade mais populosa do Acre, estruturas que abrigam os serviços públicos de Saúde recebem intervenção do executivo estadual e representam, para um das regiões mais isoladas do país, ganhos de imensurável valor social.

Na tarde desta quarta-feira, 8, o titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, acompanhado de membros da Coordenação Regional de Saúde, vistoriou a revitalização do Hospital Regional do Juruá e a reforma e ampliação da Unidade Mista da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul.

“Com obras fundamentais para o setor, vamos avançando com o projeto de humanização dos nossos serviços. Agradecemos a parceria da Secretaria de Obras (Seop), que vem fiscalizando os serviços nesses importantes equipamentos”, enfatizou Pedro Pascoal

A primeira etapa da obra da Unidade da Santa Luzia foi concluída pelo governo. Já os serviços de manutenção corretiva e preventiva feitos na maior estrutura hospitalar do Juruá avançam. Até o momento, as duas frentes de trabalho receberam um investimento na ordem de R$ 3.200 milhões.