Governo trabalha em operação tapa-buraco na Via Chico Mendes

- Publicidade -

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem trabalhado em uma operação tapa-buraco na Rodovia AC-40, na Via Chico Mendes, no trecho de Rio Branco.

De acordo com o diretor de Operações da autarquia, Ronan Fonseca, os agentes técnicos do departamento continuam os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Estamos atuando com serviços de manutenção, conservação e recuperação com CBUQ [concreto betuminoso usinado a quente] do km 1 ao km 3”, destacou.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

O objetivo da intervenção é proporcionar melhores condições de tráfego na principal rodovia que interliga os dois distritos da capital, gerando mais segurança e comodidade aos condutores e pedestres.

[Agência de Notícias do Acre]