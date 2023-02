Governo se reúne com ministro e senadores por recursos para obras públicas

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), esteve em Brasília nesta quinta-feira, 2, para reunir-se com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do governo federal, e com senadores da República.

O titular da Seop, Cirleudo Alencar, representou o governo do Acre na agenda com o ministro Waldez Góes e com o senador Márcio Bittar para buscar apoio na liberação financeira visando o início das obras de urbanização fluvial da Orla do Quinze e de construção do viaduto entre as Avenidas Ceará e Getúlio Vargas. O encontro foi viabilizado pelo senador Márcio Bittar. “Vou continuar trabalhando para ajudar o governo e as prefeituras”, enfatizou Bittar.

“O governador Gladson Cameli nos incumbiu de tudo o que for necessário tecnicamente para o mais célere início das medidas de recuo e desapropriações de forma adequada e respeitosa à população. A previsão é que a execução dos serviços ocorra assim que começar o verão. Na ocasião, o ministro nos garantiu apoio na liberação dos recursos”, ressaltou Alencar.

Os investimentos nas duas obras são de aproximadamente R$ 45 milhões. Para o viaduto há recursos de emenda parlamentar do senador Alan Rick de mais de R$ 17 milhões, no período em que foi deputado federal. Na Orla do Quinze, a emenda é da então deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões. O Estado entra com contrapartida de mais de R$ 10 milhões no total.

Na segunda reunião, o representante do governo esteve com os senadores Alan Rick e Márcio Bittar para tratar novamente do viaduto e da destinação de emendas parlamentares visando melhorias na infraestrutura dos municípios acreanos, como a recuperação de ruas e modernização de avenidas, além da construção de estações de Tratamento de Água (ETAs).

“O governador Gladson Cameli tem levantado a bandeira, constantemente, sobre o saneamento integrado do estado do Acre”, concluiu o gestor da Seop, Cirleudo Alencar.

As reformas e ampliações do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e das unidades mistas de Saúde de Acrelândia e da Vila Campinas, em Plácido de Castro, estão todas em execução e também foram discutidas com o parlamentar Alan Rick, autor das emendas.

“Aqui no nosso gabinete no senado federal, tive a alegria de receber o secretário de Obras Públicas do estado. Ele trouxe aqui o cronograma de entrega de obras importantes, oriundas de minhas emendas parlamentares como deputado federal, e também o anúncio de que a construção do viaduto iniciará este ano”, relatou o senador Alan Rick.

Com o apoio do governo federal e da bancada federal, o Acre vem promovendo uma série de obras de infraestrutura para desenvolver os 22 municípios e melhorar a vida das pessoas. As ações fomentam a economia e geram milhares de postos de trabalho e renda que valorizam a mão de obra local.

Agência Acre