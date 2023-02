Governo retoma projeto Casa da Justiça e Cidadania em Rio Branco

- Publicidade -

Promover cidadania e justiça é um dos principais objetivos dos três poderes. A parceria entre Executivo e Judiciário mais uma vez se fez presente na vida dos cidadãos acreanos, por meio de uma ação realizada em parceria entre governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil e do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec) Dom Moacyr, em parceria com o TJAC, idealizador da ação, o governo retomou o projeto Casa da Justiça e Cidadania, em Rio Branco.

“Eu fiquei sabendo da ação e vim tirar a minha identidade, pois estava precisando. Foi muito bom poder tirar meu documento aqui, sem precisar me deslocar até o Centro”, disse Mayco Ferreira, morador da Cidade do Povo.

A ação visa oferecer à população a expedição gratuita da 2ª via do documento de identificação. O primeiro dia foi realizado na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício. Já na quinta-feira, 2, será no Colégio Militar Tiradentes, no Calafate. No sábado e domingo, 4 e 5, desloca-se para o Caquetá, em Porto Acre, no Centro de Convenções do município.

Os atendimentos se iniciam a partir das 8h30.

“O Tribunal tem realizado ações pontuais e agora retoma a Casa de Justiça e Cidadania, em parceria com a Polícia Civil e governo do Estado. Nossos parceiros têm dado todo o suporte para a realização dessa ação”, disse a desembargadora do TJ Eva Evangelista, coordenadora da Casa de Justiça.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância de apoiar um projeto tão importante, que visa garantir a cidadania da população acreana.

“Essa é a prova da união entre o poder Executivo e o Judiciário, e colocando de fato o Estado de Direito mais próximo das pessoas, em todos os locais do estado. Vamos levar essa ação para o máximo de pessoas possível, ampliando ainda mais o projeto”, frisou.

A presidente em exercício do Setor Três do bairro Cidade do Povo, Ana Souza, disse apoiar a Casa de Justiça e Cidadania, que agora vai ser retomada na Escola de Gastronomia.

O recurso para execução do projeto é proveniente de penas pecuniárias e foi aplicado por meio do projeto apresentado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da Central Integrada de Alternativas Penais (Ciap).

A Casa de Justiça e Cidadania foi suspensa em 2020, em virtude da pandemia de covid-19, e retorna agora às atividades na Cidade do Povo.

