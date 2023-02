Governo planeja captação de linha de crédito para investir na produção agrícola do estado

- Publicidade -

O governador do Acre, Gladson Cameli, reuniu-se nesta quinta-feira, 2, no Palácio Rio Branco, com gestores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplan) e com o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Seprod), Luís Tchê, para discutirem proposta de carta-consulta para adesão de linha de crédito que vai beneficiar o setor agrícola e produtivo do estado.

O programa denominado Acre Mais Produtivo (Pronamp), através de uma linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vai atender todos os municípios acreanos e tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do estado, com ações voltadas à consolidação da produção sustentável.

O programa também vai garantir acesso ao mercado externo, aumentando o desenvolvimento econômico e a redução da pobreza, prezando pela sustentabilidade ambiental e social.

“O desenvolvimento do Acre passa pelo agronegócio e pela produção familiar com foco na sustentabilidade. Estamos trabalhando para garantir a modernização e aquisição de maquinário para atender as demandas no setor produtivo do Estado e, o mais importante, a geração de emprego e renda no campo e na cidade”, disse Gladson Cameli.

Segundo Cameli, a intenção é investir no setor em toda a cadeia produtiva do estado, incluindo ainda os sistemas agroflorestais, com investimentos para assistência técnica, sistemas de irrigação, regularização fundiária, reaparelhamento e modernização das estruturas existentes, entre outros.

A iniciativa beneficia, ainda, a amplificação da rede elétrica no campo e melhorias na infraestrutura de transporte, assegurando a manutenção e trafegabilidade de ramais para o escoamento da produção até a zona urbana.

A secretária adjunta de planejamento, Kelly Lacerda, ressaltou que o Estado busca esta linha de crédito para investimentos na produção.

“Hoje o nosso compromisso de governo é a recuperação econômica, geração de emprego e renda, ampliação da produção do estado e, consequentemente, a exportação”, disse a secretária.