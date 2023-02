Governo Lula pode PRESENTAR os brasileiros no dia do trabalhador: entenda

- Publicidade -

Novas informações indicam que os trabalhadores brasileiros poderão ter uma boa surpresa. E quem garante isso é o próprio presidente Lula que pode oferecer um grande presente no Dia do Trabalhador. Conforme indícios, o salário mínimo passará a ter um novo valor que já está sendo pensado e poderá ser alterado em data comemorativa. Entenda logo abaixo.

Lula vai aumentar o salário no Dia do Trabalhador?

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou no dia 02 de fevereiro que haverá um aumento no salário mínimo que passará a ser válido no Dia do Trabalhador em 1º de maio. Porém, a informação sobre o valor ainda não foi definida.

O que se sabe é que o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.302,00. No entanto, durante a campanha presidencial, o então candidato Lula prometeu um aumento de 1320,00, aumento maior do que foi a medida provisória assinada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) que foi o piso vigente.

Quando assumiu o governo, o presidente informou não poderia aumentar o valor como previsto, pois o orçamento da União teria gastos extras com o INSS – Instituto Nacional De Seguro Social no valor de R$ 7,7 bilhões, quantia fora do teto dos gastos públicos.

Desta forma, permaneceu a proposta de emenda provisória assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o orçamento do governo está muito apertado mas sugere que a aumento previsto para acontecer no mês de maio pode ser de R$1.315.

Bolsa Família pode influenciar o novo salário?

Para tentar realizar o aumento, o presidente Lula informou que pretende bloquear beneficio do Bolsa Família, que havia sido previsto desde o mês passado em janeiro.

A ideia é que dinheiro que antes era direcionado para o Bolsa Família poderá ser destinado agora para os trabalhadores por meio do salário mínimo. Por conta disso quando o aumento do piso nacional ocorrer, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão ser impactados.

Vale ressaltar que o bloqueio não se refere ao fim do beneficio social do Auxílio Brasil, que será o Novo Bolsa Família no mês de março, mas sim ao seguro para aqueles que fazem o uso do programa de assistência social de forma indevida, pois não estão dentro das regras para receber, o que pode indicar duas coisas: fraude ou cadastros desatualizados no CadÚnico.

Os principais usuários que serão alvo de bloqueio está no grupo de famílias unipessoais que são aquelas formadas por um único membro. O número de pessoas que passaram a receber o beneficio cresceu muito no período de 2021 e 2022, o que entra em conflito direto com os dados coletados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que revela uma grande suspeita de irregularidade.

