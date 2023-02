Governo incentiva pequenos empreendedores com a realização de brechós

- Publicidade -

A tarefa de renovar o guarda-roupa de forma mais econômica e divertida vem ganhando mercado. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e Turismo (Seicetur), vem incentivando os desapegos e movimentando a economia circular. No último sábado, 4, no Espaço Kashinawá, no Centro de Rio Branco, aconteceu mais uma edição do Coletivo Brechó com 44 participantes.

Realizando feiras em todos os municípios, a associação vem se destacando com o volume de negócios. O evento, no Kashinawá contou com atrações culturais e desfile de moda. Para a coordenadora da associação Coletivo Brechó, Ana Cassia, o apoio do Estado tem sido fundamental para ajudar as edições itinerantes, mantendo empregos e aquecendo a economia.

“Temos que agradecer o apoio do Estado, graças as parcerias estamos há um ano com o movimento rodando os municípios e com um crescimento cada vez maior nas vendas”, disse Cassia.

O secretário Assurbanipal Mesquita, da Seicetur, destacou a importância de o governo apoiar o empreendedorismo. Ele falou da criação de um ambiente que favoreça a compra e a venda de produtos, a promoção do desapego, a economia criativa e a economia circular.

“Isso tem ajudado a manter os empregos gerados por empreendedores e aquecer essa economia que oferece produtos para todas as idades. É um ambiente de amigos, de mulheres que conta com atrações culturais, atraindo cada vez mais interessados nesse tipo de negócio”, acrescentou o secretário.

Para novas edições, a associação e o Estado, aprimoram o movimento incrementando ideias de moda sustentável, criatividade e inovação.

Agência Acre