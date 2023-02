Governo e Senai qualificam novos artesãos para trabalhar com produção de gamelas

- Publicidade -

Produto acreano vem ganhando interesse no mercado de artesanato nacional e internacional, e é confeccionado a partir de resíduos do manejo florestal comunitário

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) vai qualificar novos artesãos para produção de gamelas. O curso, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), é financiado pelo programa REM – REDD for Early Movers.

O secretário Assurbanipal Mesquita destacou as parcerias desenvolvidas para o desenvolvimento da qualificação e o sucesso das peças produzidas por artesãos da terra nas feiras regionais e nacionais. O produto, autenticamente acreano, é confeccionado a partir de resíduos do manejo florestal comunitário.

“Essa é uma parceria do programa REM – REDD for Early Movers, o sistema ‘S’, por meio do Senai, com o objetivo de ampliar o número de artesãos para o manejo com esse produto, que vem ganhando mercado nas feiras nacionais e até fora do país”, destacou Mesquita.

Ainda de acordo com o gestor, a ação fomenta o empreendedorismo de pequenos negócios e a economia de base florestal. Assurbanipal lembrou que essa é uma experiência que tem resultados positivos na gestão do governador Gladson Cameli, a partir de um trabalho desenvolvido com jovens da Associação Porto Dias, na zona rural de Acrelândia.

Além da segurança na operação de equipamentos, os artesãos serão treinados para desenvolver técnicas sociais, organizativas e metodológicas que permitam a fabricação de gamelas com seleção de insumos e aplicação correta das normas de produção e ambientais.

“No final do curso cada artesão vai receber kits de maquinários para a construção das peças. A qualificação vai contar com a expertise do renomado artesão Nonato Montefusco, que desenvolveu o trabalho com jovens da Associação Porto Dias”, concluiu o secretário.

O curso é coordenado pelo setor de artesanato da Seicetur. Segundo a chefe do departamento de artesanato, Suelany Paiva, interessados dos municípios de Rio Branco, Plácido de Castro e Porto Acre já se inscreveram.

Inscrições:

As inscrições ocorrem até sexta-feira, dia 3, no setor de artesanato da Seicetur.

Requisitos:

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, ter ensino fundamental incompleto e apresentar documentação pessoal.

Agência Acre