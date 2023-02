Governo e Prefeitura de Senador Guiomard tratam de convênio para obras nos ramais

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), esteve na Prefeitura de Senador Guiomard nesta segunda-feira, 13, visando alinhar detalhes para assinar um convênio e abrir o processo licitatório para, no próximo verão, iniciar a execução de serviços de infraestrutura para manutenção e conservação de estradas vicinais no município, levando mais dignidade à população da zona rural.

A reunião do Estado com a prefeita Rosana Gomes foi realizada junto ao deputado federal Ulysses Araújo, autor da emenda de R$ 3 milhões para recuperação dos ramais, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), do governo federal, após ser garantido, em dezembro do ano passado, o direito de os parlamentares eleitos empenharem recursos.

“Este recurso foi alocado para o governo, por meio da Seop, que agiu rapidamente e poderá executar as obras na zona rural, o que ocorrerá após a prefeita definir os ramais que receberão as melhorias”, enfatizou o parlamentar.

Foram visitadas algumas das 39 ruas que passam ou vão passar por operações como terraplanagem, drenagem e aplicação do revestimento asfáltico, a partir de investimentos de R$ 10 milhões, de emenda da então senadora e agora vice-governadora Mailza e contrapartida do Estado. A extensão total é de quase 12 mil metros.

O diretor de Projetos da Seop, Esterferson Rocha, ressaltou que também foram discutidos outros investimentos, como a construção de quadras poliesportivas e o andamento da pavimentação na zona urbana. “A Seop tem sido muito eficiente na captação de recursos, junto aos nossos parlamentares, para que possamos alocar as emendas e executar com a máxima eficiência os recursos para o município”, frisou.

A prefeita Rosana Gomes afirmou que as parcerias do município com os poderes Executivo e Legislativo contribuirão para o desenvolvimento da cidade. “Uma ajuda em boa hora. Temos mais de 1.300 km de ramais, e poderemos beneficiar a maioria, além de gerar empregos e renda”, comemorou.

Fotos: Jean Lopes/Seop

Fonte: Agência do Acre