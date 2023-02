Governo e coordenação da bancada acreana em Brasília alinham pauta para encontro entre o governador e parlamentares federais

- Publicidade -

O representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, se reuniu, nesta segunda-feira, 6, com o coordenador da bancada federal do Acre, senador Alan Rick. O objetivo foi tratar da pauta do encontro do governador Gladson Cameli com os parlamentares federais do estado, previsto para o início do próximo mês de março. Entre os principais assuntos a serem tratados estão a união em favor do Acre e recursos para o Estado via emendas ao Orçamento da União.

“O objetivo do governador Gladson Cameli é a união e o diálogo com a bancada federal em benefício do Acre. Isso inclui desde a indicação de recursos para o Estado via emendas parlamentares ao Orçamento da União, à liberação, execução e entrega das obras e ações previstas”, afirmou Ricardo França. Trata-se de “união positiva pelo bem do nosso estado”, reforçou.

O representante do governo aproveitou para cumprimentar o senador Alan Rick por ter sido escolhido como coordenador da bancada federal acreana. “A bancada começou acertando”, disse, destacando a experiência dele como deputado federal e como vice-coordenador da bancada, além do apoio dado ao governo do Estado.

Pelo bem do povo

O senador Alan Rick destacou a importância do encontro com o governo, e também com os municípios, “para tratar dos encaminhamentos relativos às emendas da bancada ao Orçamento da União de 2023 e execução dos convênios”, especialmente em virtude do aumento dos valores. “O valor das emendas de bancada sobe, desse ano para o ano que vem, de R$ 240 milhões para mais de R$ 300 milhões”, disse, explicando que também houve aumento substancial nas emendas individuais com o fim das emendas RP9 – as antigas emendas de relator.

O senador ressaltou, também, a importância da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) nessa interlocução, afirmou que governo e bancada visam o mesmo objetivo, que é “o bem do povo” e citou, entre os exemplos, iniciativas visando melhorias em áreas estruturais como saúde, segurança, educação, e infraestrutura, além da garantia da trafegabilidade da BR-364.

Assessoria