Governo do Acre participa da construção do plano de ações para o crescimento do turismo brasileiro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e Turismo (Seicetur), participou da 103ª Reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). O encontro, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, contou com a presença da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e de secretários de turismo de todo o Brasil.

O titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita, e a equipe de técnicos da Diretoria de Turismo da pasta participaram, por videoconferência, do evento que discutiu ações para o crescimento do turismo brasileiro, atração de investimentos, implantação de tax free (reembolso de parte dos impostos pagos em compras no exterior) no Brasil, transporte turístico terrestre e aéreo, a importância dos eventos nacionais que divulguem o turismo, apoio ao setor para estruturação e promoção nos estados.

O secretário Mesquita ressaltou a importância do debate, no Fórum Nacional, sobre a precificação do querosene, item que afeta diretamente os preços das passagens aéreas para a Região Norte, prejudicando o turismo. “Quem compra passagens na Amazônia sabe o quanto o aumento do QAV [querosene de aviação] impacta no turismo; sofremos com a política de preços. É um gargalo que precisa ser vencido”, observou.

O gestor da pasta no Acre adiantou ações previstas para o setor: “Na próxima sexta-feira, um grupo de trabalho finaliza o Plano de Turismo em Terras Indígenas, que vai contemplar as regiões do Alto Purus e Alto Juruá. No dia 14, receberemos as propostas do trade e instituições parceiras para finalizar o Plano Estadual de Turismo”.

Um encontro trinacional foi programado para o mês de março, para consolidação da Rota do Pacífico. A criação de um calendário oficial de eventos norteia as ações estratégicas do estado para o fortalecimento do setor.

Agência Acre