Governo distribuirá 5 mil CNHs sociais no Acre; 1 mil serão para mulheres vítimas de violência

- Publicidade -

Foi realizado nesta quinta-feira, 2, pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), realizou no Palácio Rio Branco, a assinatura do decreto de lançamento de 5 mil carteiras de motorista gratuitas referente ao Programa CNH Social. O investimento é de R$ 9 milhões.

“É de fundamental importância para a população do estado e para quem não tem condições de pagar, aos mais carentes”, disse Gladson parabenizado o trabalho da gestão.

O chefe do Executivo garantiu que mil carteiras serão destinadas para mulheres vítimas de violência no Acre.

Taynara Martins, presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), parabenizou a iniciativa.

“Nesses 32 dias o governador está reafirmando seus compromissos com a assinatura, serão R$ 9 milhões e 5 mil famílias beneficiadas, com 5% das vagas destinada a pessoa com deficiência”, disse a gestora.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da ALEAC, falou sobre a importância do programa assistencial.

“É um projeto fantástico que só temos a agradecer. Quero agradecer o apoio dos deputados que aprovaram essa lei”, concluiu.

A Gazeta do Acre