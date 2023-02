Governo avança na luta para garantir voos noturnos em Feijó e Xapuri

- Publicidade -

Até o próximo mês de março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deverá concluir a análise do pedido de homologação do balizamento das pistas de pouso dos aeródromos dos municípios de Xapuri e Feijó, feitos pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Essa foi a previsão que o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, recebeu do gerente de Certificação e Segurança Nacional da Anac, Fábio Magalhães, a quem solicitou agilidade na análise dos processos de homologação, em reunião, nesta quinta-feira, 2, em Brasília.

A agilidade na análise desses processos visa maior rapidez na autorização para que esses aeródromos possam operar também com voos noturnos. “Essa é uma luta do governador Gladson Cameli para atender às necessidades de transporte da população, principalmente em situações de emergência, quando é preciso transporte noturno para salvar vidas”, explicou Petronio Antunes.

O presidente do Deracre lembrou que o governo concluiu totalmente o balizamento das pistas de pouso dos aeródromos de Feijó e Xapuri, aguardando apenas a análise dos processos de homologação pela Anac para a liberação dos voos noturnos. “Pelo prazo de um mês que nos deram na Anac para as análises, provavelmente até março estejamos com essas portarias”, prevê.

Conforme Petrônio Antunes, por determinação do governador Gladson Cameli, já foram investidos, via Deracre, mais de R$ 16 milhões de recursos próprios do Estado na melhoria da infraestrutura aeroviária do Acre e para atender a população, especialmente dos municípios mais distantes.

Antunes explicou, por exemplo, que o governo já melhorou e colocou para operar com voos noturnos – além dos diurnos – os aeródromos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. “Nesses aeródromos já fizemos mais de 300 voos de aeromeds, salvando vidas”, disse exemplificando a importância da iniciativa.

Além dos aeródromos de Feijó e Xapuri, para os quais o governo aguarda a análise da homologação, o presidente do Deracre também relacionou os trabalhos de melhorias que estão sendo realizados nos aeródromos dos municípios de Tarauacá, Jordão e Manoel Urbano.

O acompanhamento desses processos nos órgãos federais é feito pela Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), em ação alinhada com o Deracre. A reunião desta quinta-feira, na Anac, também contou com a participação do técnico do órgão especializado na área, Wellington Castelo, além da assessora do Deracre, Sula Ximenes, e do assessor parlamentar da Anac, Guilherme Franco.

