Governadora em exercício Mailza visita Fundhacre e reafirma compromisso do Estado com a saúde pública

Para fortalecer ações em saúde pública, voltadas para mutirões de cirurgias, exames e consultas, a governadora em exercício, Mailza, vem cumprindo agendas institucionais na capital e no interior do estado.

Na tarde desta segunda-feira, 13, a chefe do Executivo esteve na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, para reforçar o compromisso do Estado nas ações que vêm sendo realizadas no complexo.

“Estamos potencializando melhorias no serviço assistencial, para que a população tenha um atendimento humanizado, com qualidade, e haja um fluxo reduzido em nossas unidades”, afirmou.

O presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, mencionou a importância da inserção de ações voltadas para a saúde da mulher, além das melhorias que já foram implantadas no hospital por meio do governo do Acre, como a modernização da lavanderia e a ampliação do centro cirúrgico, para auxiliar os mutirões que vêm acontecendo na unidade. “A reunião é o reflexo de uma construção conjunta”, destacou.

Na ocasião, foi entregue à governadora em exercício uma prestação de contas da primeira etapa do mutirão de cirurgias da Fundhacre. Participaram da agenda o diretor assistencial da Fundação, Evandro Teixeira, e diretora-geral, Duciana Araújo.