Governadora em exercício Mailza visita Controladoria-Geral do Estado

Discutir ações integradas entre o governo do Acre e a CGE. Esse foi o objetivo da visita institucional da governadora em exercício, Mailza, à Controladoria-Geral do Estado do Acre, na manhã desta terça-feira, 7. Ela conheceu o espaço, conversou com servidores e acompanhou de perto o trabalho feito pelo órgão de controle interno.

“Aprimorar a comunicação entre as instituições é primordial para aplicação da política de controle interno e o bom andamento da gestão”, pontuou Mailza.

O controlador-geral, Luis Almir Brandão, agradeceu a visita em nome da equipe da CGE/AC e garantiu que o órgão tem muito a contribuir. “Estamos fazendo um trabalho em parceria e teremos muitos resultados positivos na segunda gestão do governador Gladson”, afirmou. Ele frisou a continuidade de projetos já iniciados pela CGE e afirmou que vai intensificar as políticas de prevenção no controle interno.

Na ocasião, Brandão apresentou à governadora o projeto de construção do novo prédio da CGE, que passará a ter sede própria.