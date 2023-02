Governador Gladson Cameli será painelista na 13ª Reunião Anual do GCF, no México

- Publicidade -

O Gabinete do Governador Gladson Cameli reuniu, na última quinta-feira, 2, em Rio Branco, vários representantes de secretarias e outros órgãos do Estado para uma reunião preparatória, que teve como assunto a participação do Acre na 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF), a ser realizada em Mérida, no estado de Yuacatán, no México, na próxima semana.

O evento, que reúne autoridades de vários países, discute anualmente soluções para o desmatamento tropical e mudanças climáticas, com abordagem para governança e políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável nos estados da Amazônia Legal.

Esse, inclusive, será tema do diálogo de abertura que será realizado na quarta-feira, 8, tendo diversos governadores como painelistas, e a diretora de projetos da Secretaria da Força-Tarefa do GCF, Collen Scanlan, como moderadora.

Nessa data, o governador Gladson Cameli será um dos painelistas no Diálogo com os Governadores, discutindo o tema “Perspectivas de liderança sobre clima, florestas, comunidades e governança”, que terá como moderadora a secretária de Desenvolvimento Sustentável de Yucatán, Sayda Rodriguez.

Na reunião da equipe governamental, foram alinhados os mecanismos que serão apresentados na Reunião Anual do GCF, como o Programa de Regularização Ambiental (PRA), o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no Acre (PPCDQ) e o Plano Decenal de Desenvolvimento Sustentável (2023-2032), além do Sistema de Inventivo a Serviços Ambientais (Sisa) e o Planejamento de Recuperação de Florestas, entre os temas acerca da política de carbono, prioritária para garantir equilíbrio entre desenvolvimento e conservação ambiental.

Junto à titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Julie Messias, Cameli destacou a importância da participação do Acre em mais um encontro da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta, reafirmando seu compromisso contra o desmatamento ilegal e a preservação do meio ambiente, de forma que as comunidades da Amazônia sejam valorizadas por meio de uma política de desenvolvimento social e econômico que garanta dignidade e cidadania à população e à floresta.

A reunião foi coordenada pelo chefe do Gabinete do Governador, José Messias, e pela secretária Julie Messias; com a participação da assessora especial indígena do Gabinete do Governador, Francisca Arara; do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), José Luis Gondim; da diretora executiva do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Jaksilande Araújo; e do chefe da Casa Militar, coronel Carlos Negreiros.

[Agência de Notícias do Acre]