Governador Gladson Cameli lamenta morte do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), lamentou por meio de nota a morte do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Cameli diz que, além de amigo pessoal seu, Mendes era amigo de toda a sua família.

Veja a nota

Nota de pesar

Com profundo pesar recebi a notícia da morte do seu Amazonino Mendes, aos 83 anos, um grande amigo meu e de toda minha família. Ele nos deixou neste domingo, 12, em São Paulo, onde estava internado há mais de um mês.

Hoje quero aqui homenagear o grande ser humano, empresário, advogado e político democrático que foi o seu Amazonino.

Natural de Eirunepé, no Amazonas, atuou como prefeito de Manaus e governador do Amazonas. Foi um político de grande influência. Contribuiu muito para o desenvolvimento desse estado.

Tirou o interior do Amazonas de um isolamento secular e foi o responsável pela criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Externo meus mais sinceros pêsames aos filhos e netos do seu Amazonino, aos amigos e todos que simpatizavam com a sua política.

Certamente deixa um legado e uma história bonita de muito sucesso. Estará sempre na cabeça e no coração da gente.

Descanse em paz, seu Amazonino!

Gladson e família.