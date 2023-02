Goleiro morre após defender pênalti

- Publicidade -

O futebol belga está em estado de choque. Um jogador, de 25 anos, morreu em campo após ter defendido um pênalti, num jogo entre o Winkel Sport B e o SK Westrozebeke, partida dos escalões amadores da Bélgica.

De acordo com o jornal Het Laatste Nieuws, Arne Espeel sentiu-se mal depois de ter defendido um pênalti. Logo em seguida, o jogador caiu desanimado no gramado. O jogo foi imediatamente suspenso.

As equipes médicas entraram prontamente em campo e o atleta foi atendido no local. Arne Espeel foi reanimado e transportado ao hospital, em Rumbeke. Porém, a morte acabaria por ser confirmada já na unidade hospitalar.

“O Winkel Sport está de luto profundo pela morte repentina do goleiro do Winkel Sport B. Arne Espeel. Desejamos à família e amigos de Arne as nossas mais sinceras condolências nesta grande perda. O futebol é secundário”, escreveu a formação belga, numa nota publicada na rede social Facebook.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL