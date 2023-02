- Publicidade -

O golaço de voleio marcado por Richarlison, na vitória do Brasil por 2 x 0 contra a Sérvia na Copa do Mundo, é finalista do prêmio Puskás, dado ao autor do gol mais bonito da temporada.

Além do atacante brasileiro, os gols do francês Dimitri Payet e do polonês Marcin Oleksy também disputam o prêmio da Fifa.

O gol vencedor será anunciado na cerimônia de entrega do prêmio Fifa The Best, que acontece no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Com informações Metrópoles