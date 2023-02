Gisele Bündchen manda mensagem para Tom Brady após anúncio de aposentadoria: Te desejo só coisas maravilhosas

- Publicidade -

Como você viu mais cedo aqui no ESTRELANDO, Tom Brady anunciou nesta quarta-feira, dia 1°, sua aposentadoria após uma carreira de sucesso no futebol americano. O jogador selecionou uma série de fotos para compartilhar a notícia, inclusive cliques em que aparecia com a ex-esposa, Gisele Bündchen. Após ver a publicação nas redes sociais, a modelo brasileira mandou uma mensagem de carinho nos comentários.

Os dois anunciaram a separação em 2022, após 13 anos de casamento e dois filhos. Desde então, amigos próximos de Gisele contaram à revista People que ela está vivendo uma ótima fase. Inclusive, estaria se aproximando de seu professor de Jiu Jitsu, Joaquim Valente. Até o momento, nenhum dos dois confirmou o envolvimento amoroso.

Veja a publicação de Brady: