Giro prende foragido da justiça em Rio Branco

- Publicidade -

Foragido da Justiça é preso pelo GIRO em Rio BrancoMilitares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO/BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prendeu na manhã deste domingo, 5, um foragido da justiça. O fato ocorreu no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial se deparou com um cidadão, que ao notar a presença policial aparentou nervosismo. Militares procederam a abordagem ao suspeito

Na consulta criminal feita via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) foi verificado um mandado em aberto em desfavor do abordado. O homem, que tem 30 anos, e prisões por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

[Assessoria]