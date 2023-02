Fundhacre e Ufac promovem palestra para pacientes do Programa de Obesidade

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em parceria com o curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), promoveu uma palestra com o tema “A importância do hábito”, para pacientes pré-operatórios do Programa de Obesidade, nesta quarta-feira, 8. Participaram 50 pessoas no primeiro dia da reunião.

Segundo o coordenador do programa, Alysson Morais, durante o período de preparação para a cirurgia bariátrica na Fundhacre, o acompanhamento dos pacientes é protocolar.

“São dois dias de encontro, e para amanhã são esperadas mais 50 pessoas. Atividades em grupo e individuais são fundamentais para o preparo desses pacientes”, explicou.

O projeto atende a população desde 2004 e tem como intuito promover o melhoramento na vida dos pacientes que necessitam passar pelo procedimento. Raquel Quadros contou que o programa tem um papel importante em sua vida.

“Quando iniciei no programa, pesava 98 quilos e estava com a autoestima lá embaixo. Então comecei a participar dos encontros, e isso foi me motivando a perder peso, além de me ajudar a descobrir que eu tinha depressão e ansiedade. Com o apoio dos profissionais, hoje me trato e tenho o auxílio do grupo. Até agora não perdi nenhum encontro”, relatou.

A palestra foi ministrada por acadêmicas da Ufac, que abordaram a importância de se manter uma rotina saudável, como forma de controlar a ansiedade no dia a dia. Silvane Chaves, vice-coordenadora do curso, destaca o papel da universidade na atenção à saúde pública.

“Essas ações são uma retribuição da universidade pública à Saúde do nosso estado. Um ponto a se destacar em relação à temática da obesidade é o resgate do cuidado de si e a possibilidade de traçar novos projetos de vida”, diz a professora.

Galeria de Imagens:

Fotos: Gleison Luz

Fonte: Agência do Acre