Francisco Piaba parabeniza chegada de novos vereadores e cobra do poder público melhorias em ramais e ruas de Rio Branco

Na primeira sessão ordinária de 2023 na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira, 7, o vereador Francisco Piaba (União Brasil) parabenizou a chegada dos novos parlamentares Elzinha Mendonça (PDT), James do Lacen (PDT) e João Marcos Luz (MDB), além de cobrar, como sempre faz ao subir a Tribuna do Legislativo, melhorias em ruas e ramais da Capital acreana.

“Dou boas-vindas aos nobres vereadores! Sei que irão fazer o melhor por nossa cidade e pelos que mais precisam. A missão é nobre. Tenho certeza que todos estão preparados para exercer o mandato na Câmara, tendo como missão fiscalizar e cobrar do poder público melhorias para Rio Branco e para os munícipes”, declarou Piaba.

Ainda, no grande expediente, Piaba ressaltou o seu compromisso enquanto vereador.

“Sempre subi a essa tribuna, sempre reivindiquei o que à população me apresenta, seja na zona rural, como na zona urbana. Quero ver uma Rio Branco mais bonita, com ruas e ramais tráfegaveis para que produtores possam escoar suas produções. Também me preocupo com outras setores que devem ter uma atenção especial da gestão municipal. Continuarei trabalhando para o povo e com o povo!”, enfatizou o vereador.

Assessoria