Foragida da justiça é presa com skunk e cocaína no Acre

Guarnição da Companhia de Policiamento Comunitário (CPC), do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), prendeu na manhã deste sábado, (11), uma mulher de 31 anos de idade, na Vila do Incra. Com ela foi apreendido drogas e constava um mandado em aberto em seu desfavor.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe realizou a abordagem a uma mulher. Após consulta criminal via sistema, os militares constataram existir um mandado em aberto em desfavor da abordada, que foi confirmado, posteriormente, pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

A abordada informou que não teria com quem deixar seus quatro filhos, que estariam sem sua casa. Militares acionaram o Conselho Tutelar, que levou os jovens a casa dos avós. No imóvel dela foi encontrado 6 envelopes de Skunk (super maconha); 13 pacotes de cocaína; tesoura e rolo de fio dental, utilizados para o embalo da droga.

Com informações ContilNet