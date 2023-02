Foragida da justiça danifica motocicleta alheia e acaba presa pela PM

- Publicidade -

Uma guarnição do 3° Batalhão de Polícia Militar do Acre (3° BPM) prendeu na madrugada desta segunda-feira, 6, uma mulher de 36 anos. A ocorrência se deu na rua Cruzeiro do Sul, bairro Xavier Maia.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atender uma ocorrência de dano, ao chegarem ao endereço repassado, os militares foram informados pela vítima, que a mulher teria derrubado sua motocicleta no chão, mas que ele não iria prosseguir com a ocorrência.

A equipe policial pegou o nome da autora e, após realizar uma consulta criminal, foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto, em desfavor da abordada. A mulher foi presa e encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Fonte: Assessoria da PMAC