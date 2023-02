Foliões serão revistados e monitorados com recursos tecnológicos no Carnaval de Rio Branco

- Publicidade -

Para dar ao folião a garantia de um Carnaval tranquilo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) elabora um forte esquema de segurança envolvendo as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE) e, ainda, RBTrans e Detran, Defesa Civil Estadual e Municipal.

O Carnaval da Família, em Rio Branco, vai contar ainda com reforço tecnológico. Câmeras para videomonitoramento com reconhecimento facial e contagem de pessoas já começaram a ser instaladas em locais estratégicos do evento.

A inovação faz parte das ações da Sejusp. Segundo o Departamento de Tecnologia da pasta, a adoção do sistema ajudará a inibir ocorrências na área destinada ao Carnaval, desde pequenos furtos até o monitoramento da presença de pessoas em regime semiaberto ou com mandados de prisão em aberto.

O alinhamento da comissão organizadora com a Sejusp definiu ainda revistas com detectores de metal nos três pontos de acesso ao Arena da Floresta. O trabalho será feito em parceria com 250 homens da segurança privada, contratados para o evento. Parte desse efetivo vai ajudar na segurança de palco, praça de alimentação, espaço infantil e outras áreas destinada à folia. Cerca de 200 mil pessoas devem passar pela quina carnavalesca, numa média de 40 mil por noite.

“Como o acesso é totalmente fechado, quem vem ao Carnaval obrigatoriamente entra por esses três portais e passa pela revista com detectores de metais, para oferecer segurança a quem vem se divertir, que é o verdadeiro objetivo da festa”, disse Dudé Lima, da comissão.

Campanha nas redes sociais – Reforçando todas as estratégias de segurança, a Secretaria de Estado de Comunicação está divulgando vídeos educativos, em que operadores de segurança e especialistas dão dicas e explicam regras para um Carnaval seguro.

Fonte: Agência do Acre