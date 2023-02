Foi por pouco: Motorista de caminhão evita matar criança autista que tentava atravessar rua em Rio Branco

- Publicidade -

Uma criança de 06 anos, identificado pelas iniciais L.P.P.S, foi vítima de atropelamento na Travessa Guaporé, bairro Cerâmica, em Rio Branco.

Segundo informações, o garotinho tem transtorno do espectro autista (TEA), e teria saído do interior de uma loja correndo para atravessar a rua, no momento que um caminhão pipa se aproximava e percebeu a presença da criança no meio da pista. O motorista do caminhão iniciou a frenagem assim que viu o garoto atravessando, evitando uma tragédia maior.

Mesmo com a ação do condutor, o caminhão ainda bateu no corpo de L.P.P.S, que caiu ao solo. Imagens de câmeras de segurança de uma loja que fica na frente de onde ocorreu o acidente, gravou toda a ação da criança, até o momento da batida.

As imagens mostram a criança correndo em direção a rua, e um homem atrás tentando alcançar o garoto. Quando chega na margem da rua, o menor avança e o homem fica na calçada acenando com as mãos para o motorista do caminhão que se aproximava.

Uma VTR do Samu foi acionada, e se deslocou até o local para atender a criança, que após os procedimentos de avaliação dos paramédicos, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Veja o vídeo: