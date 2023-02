Flamengo terá o elenco mais caro da história do Brasil no Mundial

- Publicidade -

Em busca do bicampeonato mundial, o Flamengo vai até Marrocos com o elenco mais caro da história do futebol brasileiro na competição.

Para montar o elenco atual, de acordo com o Transfermakt, o clube Rubro-Negro gastou 124 milhões de euros (R$ 690,7 milhões) em 17 jogadores. Vale destacar que o time do Flamengo conta com cinco dos sete jogadores mais caros da história do futebol brasileiro.

Gabriel Barbosa (A, Inter de Milão, 2020): 17,5 milhões de euros

Gerson (M, Olympique de Marselha, 2023): 15 milhões de euros

Giorgian de Arrascaeta (M, Cruzeiro, 2019): 15 milhões de euros

Éverton Cebolinha (MA, Benfica, 2022): 14 milhões de euros

Pedro (A, Fiorentina, 2021): 14 milhões de euros

Ayrton Lucas (LE, Spartak Moscou): 7 milhões de euros

Léo Pereira (Z, Athletico-PR, 2020): 7 milhões de euros

Rodrigo Caio (Z, São Paulo, 2019): 7 milhões de euros

Éverton Ribeiro (M, Al-Ahli, 2016): 6 milhões de euros

Bruno Henrique (A, Santos, 2019): 5,5 milhões de euros

Thiago Maia (V, Lille, 2022): 4 milhões de euros

Santos (G, Athletico-PR, 2022): 3 milhões de euros

Erick Pulgar (V, Fiorentina, 2022): 2,8 milhões de euros

Pablo (Z, Lokomotiv Moscou, 2022): 2,8 milhões de euros

Fabrício Bruno (Z, RB Bragantino, 2022): 2,5 milhões de euros

Marinho (A, Santos, 2022): 1,2 milhão de euros

Matheuzinho (LD, Londrina, 2019): 300 mil euros

Os três primeiros colocados no ranking das maiores transferências da história do futebol brasileiro (Gabigol no topo e Gerson e Giorgian de Arrascaeta, na sequência) fazem parte do elenco flamenguista. Everton Cebolinha em sexto e Pedro em sétimo fecham o top 7.

Mundial de Clubes

O Flamengo embarca para o Marrocos nesta quinta-feira (2/2). Antes de ir rumo ao Mundial, o clube comandado por Vítor Pereira enfrenta o Boavista nesta quarta (1/2) pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

A competição começa nesta quarta, com a partida entre o egípcio Al-Ahly, vice-campeão africano, e o neozelandês Auckland City, que ganhou a Champions da Oceania. O vencedor encara o Settle Sounders nas quartas de final, onde o time que sair vitorioso cruza com o Real Madrid na semifinal.

No entanto, a estreia do Flamengo será apenas na terça-feira (7/2), às 16h, em Tanger, contra Al-Hilal ou Wydad Casablanca.

Caso chegue a final, o Rubro-Negro voltará a campo no sábado(11/2) para buscar o segundo título mundial de sua história.

Com informações Metrópoles