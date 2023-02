Flamengo surpreende e define badalado técnico brasileiro como substituto de Vítor Pereira

- Publicidade -

Com um dos elencos mais valiosos da América Latina, o Flamengo é hoje, ao lado do Palmeiras, a equipe a ser batida no Brasil. Em virtude disso, é comum que por parte dos torcedores, exista uma grande pressão para que o time desempenhe um bom futebol, além de brigar por todos os títulos possíveis.

E, com a derrota precoce no Mundial de Clubes, parte da Nação já vem pedindo a saída do técnico Vítor Pereira, que apesar de um bom desempenho no Corinthians, vem encontrando dificuldades para encontrar um ‘padrão de jogo’ no time rubro-negro.

Inclusive, embora oficialmente, a diretoria do Flamengo tenha manifestado apoio total ao técnico português, salientando que não tem planos para demiti-lo, fontes ‘cravam’ que o Mengão já trabalha para fechar com outro técnico, caso o desempenho ruim de VP continue.

Próximo técnico do Flamengo pode ser brasileiro

Uma destas fontes, é o apresentador e ex-jogador Neto, que atualmente comanda o programa Os Donos da Bola, onde hoje (13), ‘cravou’ que caso os resultados negativos ruins no Flamengo continuem, a tendência é de o português seja demitido.

Neto ainda foi além e revelou que em caso de demissão de Vítor Pereira, o Mengão tem como primeira opção o técnico Tite, que recentemente deixou a Seleção Brasileira e agora, está livre no mercado.

Tite inclusive, segundo o GOAL.com, já decidiu que irá voltar a trabalhar apenas no segundo semestre deste ano, que se iniciará em julho, o que corroborá para sua ida para o Flamengo, já que nos próximos meses, segundo a própria diretoria do Fla, o português não deve ser demitido.

