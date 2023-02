Flamengo perde pro Al-Hilal e decepciona com eliminação na semi do Mundial de Clubes

- Publicidade -

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes. O time foi derrotado pelo Al-Hilal por 3 a 2 nesta terça-feira (7), em Tanger, no Marrocos, na semifinal do torneio.

O jogo começou elétrico com um pênalti para o Al-Hilal sendo marcado logo aos dois minutos. Matheuszinho derrubou Vietto na área e arbitragem apontou para a marca da cal. Salem Al-Dawsari bateu no canto direito de Santos e abriu o placar na semifinal do Mundial.

A equipe brasileira teve a primeira chance com Pedro aos oito minutos. Arrascaeta cruzou, o camisa 9 cabeceou, mas a bola foi para fora.

O gol do Flamengo saiu aos 19 minutos com Pedro. Matheuszinho tocou para o atacante, que bateu cruzado e deixou tudo igual no marcador.

Gerson foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. O jogador recebeu o segundo amarelo por derrubar Vietto na área. A arbitragem marcou mais um pênalti para o Al-Hilal. Salem Al-Dawsari bateu novamente, deslocou Santos e deixou 2 a 1 no placar.

Jogando com um a menos, Vítor Pereira tirou Arrascaeta e Léo Pereira no intervalo, e colocou Erick Pulgar e Fabrício Bruno.

O Al-Hilal aproveitou falha de Pulgar para ampliar o placar. Aos 24 minutos, o time árabe organizou contra-ataque, Vietto recebeu de Salem, gingou para cima de David Luiz e marcou o terceiro.

Pedro ainda deixou o segundo na partida, nos acréscimos da segunda etapa. Na pressão, Gabigol chutou da entrada da área, bola desviou na zaga e sobrou limpa para o camisa 9 só empurrar com o gol vazio.

Agora, o Al-Hilal espera o vencedor de Al Ahly x Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira (8) às 16h, para conhecer seu adversário da grande final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 3 AL-HILAL

Data e hora: 7 de fevereiro, às 16h

Local: Grand Stade de Tanger, Marrocos

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (Romênia) e Mihai Ovidiu Artene (Romênia)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Juan Martinez (Espanha)

Flamengo: Santos, Matheuszinho, David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno), Ayrton Lucas, Thiago Maia (Vidal), Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta (Erick Pulgar), Pedro e Gabigol. Técnico: Vítor Pereira.

Al-Hilal: Abdullah Al-Mayouf, Saud Abdulhamid, Jang Hyun-Soo, Ali Al-Bulaihi, Khalifah Al-Dawsari (Nasser Al-Dawsari), Cuellar, André Carrillo, Salem Al-Dawsari, Luciano Vietto (Jahfali), Marega e Ighalo (Michael). Técnico: Ramón Díaz.

Cartões: Gerson (Flamengo – expulso), Gabigol (Flamengo), David Luiz (Flamengo), Vietto (Al-Hilal), Jahfali (Al-Hilal).

Por R7