Flamengo desembarca no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes

Após deixar o Rio de Janeiro sob enorme festa da torcida Rubro-Negra, o Flamengo chegou a Casablanca, no Marrocos, por volta das 7h (de Brasília) desta sexta-feira (3/2).

Após desembarcar no continente africano para a disputa do Mundial de Clubes, a delegação do clube carioca se dirigiu rumo ao Vichy Célestins Spa Hotel onde ficará hospedado, no caminho para Rabat.

Vale destacar que nesta sexta, o técnico Vítor Pereira já irá comandar o primeiro treino do clube no Marrocos , nas dependências do hotel onde a delegação flamenguista está hospedada.

No país sede do Mundial, o treinador Rubro-Negro destacou a falta de tempo para preparação e revelou que irá focar na melhora da parte ofensiva da equipe. “O tempo de preparação não foi o ideal, gostaríamos de ter chegado aqui com mais tempo de trabalho, mas sabemos da realidade e do desafio. Aproveitar esses poucos dias para melhorar alguns aspectos e nos prepararmos da melhor forma para o primeiro jogo”, disse o português.

“Nós temos noção do caminho que temos que percorrer, dos aspectos a melhorar e vamos tentar melhorar nossos processos ofensivos de forma objetiva”, completou.

No sábado, o time vai treinar no Prince Moulay El Hassan, às 6h (de Brasília). O estádio fica cerca de 25 minutos do local onde o Flamengo está hospedado e também será palco da semifinal.

A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes será na terça-feira (7/2), às 16h, contra Al-Hilal ou Wydad Casablanca, que vão se enfrentar neste sábado (4/2).

Via Metrópoles