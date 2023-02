Final de semana é marcado por furto e assalto em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

A Polícia Militar recebeu a informação de que uma residência teria sido violada em Cruzeiro do Sul e fez rondas, mas sem sucesso, como explicou o comandante do sexto Batalhão, Edvan Rogério. “Já tivemos dois roubos aqui na região do Juruá, especialmente aqui em Cruzeiro do Sul. Tivemos um aqui na Avenida São Paulo, na Copacabana, bairro bairro da 25 de Agosto e um no Miritizal”, disse o comandante.

Duas circunstâncias em que, no primeiro, uma violação de domicílio, onde, três pessoas encapuzadas prenderam uma família portando arma branca. Os criminosos levaram alguns objetos, dentre eles, a motocicleta que pertence à família.

Outro caso foi um posto de combustível de Cruzeiro do Sul alvo de criminosos que levaram R$ 300 após render o frentista que trabalhava no local. Segundo informações, o cidadão chegou com a motocicleta pedindo para abastecer e nesse abastecimento assaltou o frentista e também conseguiu subtrair cerca de 300 R$ no posto.

Foi feita a averiguação e, até o momento, os autores ainda não foram localizados, mas a investigação continua por parte da Polícia Civil.

Redação Juruá Online