Filme acreano Noites Alienígenas estreia em março no Estado

O premiado filme acreano Noites Alienígenas, produzido pelo cineasta Sérgio de Carvalho, estreia em março no Cineteatro Recreio, em Rio Branco. A película foi a grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado, ganhado seus troféus, tendo com destaque melhor filme e ator.

Além de Gramado, o filme foi atração no Festival do Maranhão – ganhando como melhor filme, e agora será feito o lançamento no Acre com a pré-estreia comercial nas salas de cinema.

“Não exibimos o filme no Acre ainda por causa do ineditismo que pede a pré exibição em festivais e queremos exibir na melhor qualidade técnica possível, da mesma maneira que exibimos o filme em outros locais”, frisou Carvalho.

O cineasta comentou que a obra cinematográfica, que surgiu a partir de um romance de sua autoria, fala sobre juventude, identidade Amazônica, o contexto da periferia e o impacto que o crime organizado trouxe para as periferias. “Sobretudo, é um filme que fala sobre relações humanas e possibilidades dentro de uma realidade periférica de juventude”, concluiu Sérgio.

Com informações A Gazeta do Acre