Filipinas relata perseguição de navio militar por navios chineses

As autoridades filipinas alegaram que a Guarda Costeira chinesa teria perseguido um navio da marinha filipina com quatro barcos perto das Ilhas Spratly, no Mar do Sul da China.

O porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, Armand Balilo, confirmou a perseguição por dois navios de guerra no sábado, entrando mesmo na Zona Económica Exclusiva das Filipinas onde o navio se encontrava, relata a ABS CBN.

O navio de guerra das Forças Armadas filipinas estava numa “missão de patrulha e busca”, de acordo com a ABS CBN.

As tensões entre Manila e Pequim aumentaram recentemente à medida que a China aumenta a sua presença no Mar do Sul da China, com mais embarcações a aparecerem ao largo da costa ocidental das Filipinas, seguindo periodicamente as embarcações de pesca filipinas.

Fonte: (EUROPA PRESS)