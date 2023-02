Filho é levado para hospital ferido após evitar que mãe fosse violentada em Brasiléia

- Publicidade -

Um caso absurdo aconteceu por volta das 1h40 da madrugada deste domingo, dia 12, na cidade de Brasiléia, em uma residência localizada na rua Olegário França, no Bairro Eldorado.

Segundo foi apurado, um jovem de 25 anos de idade deu entrada no hospital regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, com vários hematomas pelo corpo. A causa teria sido um espancamento ocasionado durante uma briga em sua própria casa.

O jovem estava em um bar nas proximidades de sua casa, onde teria ido tomar umas cervejas e deixado sua mãe, que é portadora de deficiência neurológica dormindo. Quando retornou, foi surpreendido ao ver um homem dentro da sua casa tentando abusar sexualmente de sua progenitora.

Segundo a mesma, teria acordado na cama parcialmente despida de suas roupas e o homem se encontrava com suas partes íntimas de fora, tentando lhe abusar sexualmente e tentava evitar a qualquer custo.

Foi no momento em que o filho chegou e se deparou com a situação. Ao tentar salvar sua mãe, entrou em luta corporal contra o homem que teria sacado de uma arma branca (faca), lhe ferindo várias vezes pelo corpo.

Foi quando conseguiu se livrar e conseguiu fugir, saindo da casa correndo e tomando rumo ignorado. Familiares da senhora e do jovem foram acionados, que chamaram os socorristas do SAMU, onde prestaram os primeiros socorros para em seguida, levar o ferido para o hospital.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Brasiléia, uma vez que a queixa crime foi registrada horas depois. O jovem está em observação no hospital e não foi divulgado nota sobre seu estado de saúde até o fechamento desta nota.

O caso está em andamento.

O Alto Acre