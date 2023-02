Filhas de Glória Maria surgem na mansão e falam pela 1ª vez

- Publicidade -

As filhas da jornalista Glória Maria falaram pela primeira vez, após o adeus a mãe. A saudosa comunicadora partiu na última semana, aos 74 anos de vida. Na ocasião, ela ganhou diversas homenagens dos amigos que fizeram questão de enaltecer as diversas qualidades da famosa.

Ao longo dos muitos anos de carreira, a jornalista colecionou grandes feitos e muitos amigos. Além de, é claro, ter se consagrado como um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. Para seguir este caminho, ela precisou romper barreiras e preconceitos.

Aventureira nata, Glória Maria visitou mais de 160 países. Muitos do que trabalharam com ela, ressaltaram que a repórter topava todos os desafios propostos. Isso ia desde provar pratos exóticos até se arriscar em esportes nada tradicionais.

Foi em uma dessas viagens que a comunicadora encontrou suas duas filhas. A famosa tirou um ano sabático e aproveitou para visitar alguns projetos sociais, em alguns dos locais em que passou. Foi em uma ONG na Bahia que ela conheceu Maria e Laura, que eram bebês.

A ligação entre elas foi instantânea a ponto da jornalista decidir adotá-las. As crianças são irmãs carnais. Atualmente, a primogênita Maria está com 15 anos e a caçula Laura fez 14 anos de idade.

Em uma entrevista exibida no programa “Fantástico”, as garotas falaram pela primeira vez, após se despedirem da mãe. Ambas escreveram cartas contando um pouco mais sobre a relação entre elas e o espaço que deixará na vida de cada uma.

“Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza de que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó”, começou Maria.

A caçula de Glória Maria completou: “Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo. Com amor, Laura”. A reportagem foi gravada na mansão em que a comunicadora morava com as duas filhas.