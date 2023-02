Filha é suspeita de matar mãe a facadas em Ponta Grossa

- Publicidade -

Uma jovem é suspeita de matar a própria mãe na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, o crime ocorreu na noite de quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Civil, Camila Mayumi Kanayama está sob custódia em um hospital após tentar usar um nome falso para atendimento em Curitiba.

Conforme a corporação informou ao site G1, Doraci do Rocio Kanayama chegou a ligar para outro filho pedindo socorro. Ela tinha 58 anos.

Após a ligação da mãe, o filho foi para a casa da família e encontrou o quarto da vítima trancado. Ele arrombou a porta e encontrou Doraci já caída sem vida.

Segundo a polícia, no local também estava a suspeita com uma faca. Os dois travaram uma luta corporal, e a jovem de 26 anos conseguiu fugir deixando a suposta arma do crime na frente da residência. A Polícia Civil investiga o caso.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL