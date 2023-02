Fernanda Hassem destaca a importância do Alto Acre ter um representante na ALEAC

- Publicidade -

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (sem partido), esteve presente na cerimônia de posse dos deputados estaduais do estado do Acre, realizada na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, dia 1º.

O motivo principal é claro, seria estar presente junto com o irmão, o contador Tadeu Hassem, que foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicanos no último pleito eleitoral com 6.175 votos, se tornando um representante da regional do Alto Acre, composta por quatro municípios.

“Um dia importante para nossa região. Agora os trabalhos legislativos começam na ALEAC e em todas as Câmaras do Estado. A partir de agora, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, passarão a ter voz com a eleição e vitória do agora deputado empossado, Tadeu Hassem. É um orgulho, particularmente para mim, que estou com o coração cheiro de esperança e sempre dizia que ‘minha voz terminava lá na ponte’, e era apenas uma prefeita lá do interior. Hoje teremos voz ativa da lá e de fato que possa nos representar”, destacou a prefeita.

Fernanda Hassem acredita muito que o mandato de Tadeu Hassem poderá ajudar muito em várias pastas, como na educação, infraestrutura, esporte e demais que poderão levar melhor qualidade de vida aos munícipes, junto ao governo do Estado com resultados muitos mais rápidos para todos.

Indagada sobre a participação da mulher na política, Fernanda destacou da importância, uma vez que o Acre tem vice-governadora, militares, prefeitas, vereadoras e neste novo pleito, apenas três deputadas. “Temos muito de galgar e já mostramos que as mulheres são competentes e precisam participar mais da política e exercer um mandato tão bem quanto o homem”, pontuou a gestora.